Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, balyalar halinde 4 milyon pound (7,66 milyon dolar) nakit para ele geçirildi. Polis ekiplerinin evde ele geçirilen para miktarının büyüklüğü nedeniyle şaşkınlık yaşadığı belirtildi.

Londra'da, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin vatandaşları olduğu belirtilen Sergey Auzinış, Ruslan Şamsutdinov ve Servan Ahmadi isimli kişilerin, kara para akladıkları aktarıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Türkrus sitesinin Sky News'ten aktardığı habere göre, Londra polisi kaçak silah ve uyuşturucu operasyonu kapsamında 46 yaşındaki Auzinış, 36 yaşındaki Şamsutdinov ve 35 yaşındaki Ahmadi'yi gözaltına aldı.

EVDEN DIŞARI ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Ruslan Şamsutdinov'un, içinde 5 milyon pound olan ağır çantaları kaldığı evden dışarı çıkarmaya çalışırken suçüstü yakalandığı bildirildi.

"SALGIN NEDENİYLE KOYACAK YER BULAMADIK"

Güvenlik güçleri, zanlıların yasa dışı faaliyetlerden elde edilen paraları "salgın nedeniyle koyacak yer bulamadıkları için evlerinde saklamak zorunda kaldıklarını" belirtti.