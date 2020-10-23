Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı - Son Dakika

Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı

23.10.2020 16:46

Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı 100 polisle yapılan uyuşturucu operasyonunda evine baskın yapılacağını anlayan kadın, balkondan uyuşturucu poşetini attı Antalya'da 100 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kapılar koçbaşı...

Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı

100 polisle yapılan uyuşturucu operasyonunda evine baskın yapılacağını anlayan kadın, balkondan uyuşturucu poşetini attı

ANTALYA - Antalya'da 100 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kapılar koçbaşı ile kırıldı, maddeler tuvalet giderinde bulundu. Bir kadının uyuşturucu madde poşetini balkondan atma anı ise droneye yansıdı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde uyuşturucu madde satan, ticaretini yapan, nakleden şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen sokak satıcılarının adreslerine Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpekleri eşliğinde girildi. Polis açılmayan kapı ve demir bariyerlerle kapatılan kapıları koçbaşı ile kırdı. 402 şüphelinin sorgusunun yapıldığı operasyonda uyuşturucu madde suçlarından aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aşık Veysel Caddesi üzerindeki bir siteye yapılan baskında, 2 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapıldı. 37 şüpheliye de gerekli adli ve idari işlemler yapıldığı belirtildi.

Evlerde yapılan aramalarda 128,5 gram eroin, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Öte yandan, ekiplerin baskın anı havadan drone ile de görüntülendi. Görüntülerde baskın yapılacağını anlayan kadının uyuşturucu maddeyi poşet içinde balkonda bahçeye atma anı saniye saniye yer aldı.

Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı
Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı
Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı
Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı
Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı
Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı
Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı
Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı
Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı
Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı
Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı
Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı
Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı
Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Antalya Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı - Son Dakika

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