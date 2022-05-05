Baskın yapılan adreste 100 gram metanfetamin ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Baskın yapılan adreste 100 gram metanfetamin ele geçirildi

05.05.2022 11:24
Baskın yapılan adreste 100 gram metanfetamin ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaklaşık 100 gram metanfetamin ile yakalanan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaklaşık 100 gram metanfetamin ile yakalanan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri

Dinar ilçesi ve çevre ilçelerdeki uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda bir adrese baskın düzenleyen ekipler 99,29 gram metanfetamin ele geçirirken, olayla ilgili M.K., isimli şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Son dakika! Kastamonu'da annesini kaybeden yavru karacaya polis şefkati Son dakika! Kastamonu'da annesini kaybeden yavru karacaya polis şefkati 17 yıl hapis cezası vardı, şok uygulamada yakalandı 17 yıl hapis cezası vardı, şok uygulamada yakalandı

Karahisar, Hisarcık, Narkotik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Baskın yapılan adreste 100 gram metanfetamin ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
11:24 5 Mayıs'ta dolar 14,84 seviyelerinde alıcı buluyor
11:20 5 Mayıs'ta gram altının fiyatı 903 liradan alıcı buluyor
11:18 Enflasyon oranı açıklandı: Temmuzda memur emeklisine yüzde 24,71, SSK emeklisine yüzde 31,71 zam geliyor
11:09 Nisan ayında en çok zamlanan ürün yüzde 69,3 ile kuru soğan oldu
11:00 Diyarbakır'dan Ankara'ya çelenk bırakmaya geldiler! HDP binasının önünde gerginlik yaşandı
10:58 Johnny Depp'ten eski eşiyle ilgili üçlü ilişki iddiası: Amber Heard, Elon Musk ve Cara Delevingne'nin görüntülerini mahkemeye sundu
04:31 Rusya'nın yeni planı ne? Donbas: Rusya neden Ukrayna'nın doğusunu çember altına almak istiyor?
10:53 Kanada hükümeti resmen onayladı! Uzayda suç işleyen cezasını Dünya'ya dönünce çekecek
10:50 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler yaşandı? Çınar, Defne'den ayrıldı mı?
10:35 Buldozer lastiği patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 11:30:30. #1.13#
SON DAKİKA: Baskın yapılan adreste 100 gram metanfetamin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement