Son Dakika Haberleri: Baskın yapılan büfeden binlerce şişe kaçak alkol ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Baskın yapılan büfeden binlerce şişe kaçak alkol ele geçirildi

Baskın yapılan büfeden binlerce şişe kaçak alkol ele geçirildi

1 saat önce

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir ihbarı değerlendirerek, kaçak alkol satışı yaptığı iddia edilen iş yerine sabaha karşı baskın yaptı.

Baskın yapılan büfeden binlerce şişe kaçak alkol ele geçirildi, System.String[]

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir ihbarı değerlendirerek, kaçak alkol satışı yaptığı iddia edilen iş yerine sabaha karşı baskın yaptı. Yapılan baskında, binlerce şişe kaçak alkol ile alkol yapımında kullanılan kitler ele geçirilirken 3 şahıs da gözaltına alındı.


Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir ihbarı değerlendirerek takibe aldıkları bir büfeye, sabah saatlerinde baskın düzenledi. Kaçak alkol satışı yaptıkları iddiasıyla Soğuksu Mahallesi'nde bulunan büfeye yapılan baskında 1 litrelik bin 993 şişe etil alkol, 8 şişe bandrolsüz viski, 3 adet 5 litrelik etil alkol, 3 adet 5 litrelik plastik pet şişe içerisinde el yapımı karışım alkol, 1 adet 5 litrelik şişede viski, 4 adet yarım litrelik pet şişede el yapımı alkol, 301 adet cinsel içerikli ürün, 348 adet rakı, votka ve viski yapımında kullanılan kit ele geçirildi.


Operasyonda kaçak alkol satışı ve imalatı yaptıkları iddiasıyla E.Ö. (37) ve C.Ö. (32) isimli şahıslar gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

Emniyet Müdürlüğü, Alaşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:58 Kaynak: İHA
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