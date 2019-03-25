Baskın Yapılan Depolarda Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi
1 saat önce
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince depoya yapılan operasyonda çok sayıda kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Adıyaman
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince depoya yapılan operasyonda çok sayıda kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesi
'nde Y.G.'ye ait depoyu bir süredir takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri depoya operasyon düzenlendi. İki farklı adreste iki depoya yapılan baskında 330 kilogram ağırlığın piyasa değeri 60 bin TL olan kaçak nargile tütünleri ile bunların yapımında kullanılan aletler ve katkı maddeleri ele geçirildi. Kaçak nargile tütünlerine el konulurken konuyla alakalı olarak Y.G. isimli şahıs gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:11 Kaynak: İHA
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