Son Dakika Haberleri: Baskın yapılan evde 21 kilo eroin bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Baskın yapılan evde 21 kilo eroin bulundu

23 dakika önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, 21 kilo 138 gram eroin ele geçirildi.

Baskın yapılan evde 21 kilo eroin bulundu, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, 21 kilo 138 gram eroin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yüksekova'ya bağlı Akpınar köyünün Duranlar mezrası Golegiri mevkisindeki evde uyuşturucu olduğu ihbarı alındı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 21 kilo 138 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. 


- Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:04 Kaynak: DHA
Yüksekova, Hakkari, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Portakal'ın teröristbaşı Öcalan mektubu yorumuna, HDP'den "işine bak" yanıtı İmamoğlu'ndan AK Parti'ye sert tepki: Bu kadar manevranın sebebi nedir? Nahçivan sınır kapısında patlayıcı yüklü drone bulundu Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 18:27:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baskın yapılan evde 21 kilo eroin bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]