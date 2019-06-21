Baskın yapılan evde 21 kilo eroin bulundu
23 dakika önce
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, 21 kilo 138 gram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:04 Kaynak: DHA
HAKKARİ'nin Yüksekova
ilçesinde, jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, 21 kilo 138 gram eroin ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yüksekova'ya bağlı Akpınar
köyünün Duranlar mezrası Golegiri mevkisindeki evde uyuşturucu olduğu ihbarı alındı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 21 kilo 138 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
- Hakkari
Fatih Portakal'ın teröristbaşı Öcalan mektubu yorumuna, HDP'den "işine bak" yanıtı
İmamoğlu'ndan AK Parti'ye sert tepki: Bu kadar manevranın sebebi nedir?
Nahçivan sınır kapısında patlayıcı yüklü drone bulundu
Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama