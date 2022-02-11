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Baskın yapılan evde 235 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Baskın yapılan evde 235 litre etil alkol ele geçirildi

11.02.2022 13:25
Baskın yapılan evde 235 litre etil alkol ele geçirildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 235 litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 235 litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, A.Ö.'nün evinde sahte alkol üretimi yaptığı bilgisini aldı. Ekipler eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada 235 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.


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Bodrum, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Baskın yapılan evde 235 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baskın yapılan evde 235 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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