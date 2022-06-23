Baskın yapılan evde alkol ve kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Baskın yapılan evde alkol ve kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

23.06.2022 10:48
Baskın yapılan evde alkol ve kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde arama yapılan bir evde sahte alkol yapımı için kullanılan malzemeler ve çok sayıda kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde arama yapılan bir evde sahte alkol yapımı için kullanılan malzemeler ve çok sayıda kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, KOM Grup Amirliği ekipleri Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan bir eve baskın yaptı. T.E.'ye ait hane içinde yapılan aramalarda sahte alkol yapımı için kullanılan 60 litre alkol, bin 152 cinsel içerikli jel ve macun ile 4 kutu parfüm ele geçirildi.

T.E. hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa göre işlem başlatıldı. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baskın yapılan evde alkol ve kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baskın yapılan evde alkol ve kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika
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