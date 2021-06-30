Baskın yapılan evde uyuşturucu üretim kabini ve esrar ele geçirildi - Son Dakika

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu imal ederek piyasaya sürdüğü öğrenilen Ö.A. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 376 gram esrar ile uyuşturucu madde üretimi için hazırlanan bir kabin ve çok sayıda saksı ele geçirildi.

Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye Beldesi'nde Ö.A.'nın evinde uyuşturucu imal ederek piyasaya sürdüğü yönünde istihbarat alan jandarma ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde Ö.A.'nın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 376 gram kubar esrar ele geçirilirken, Ö.A. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise şüphelinin uyuşturucu imalatı için üretim kabini yaptığı ve çok sayıda saksı bulundurduğu belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor.