Son Dakika Haberleri: Baskın yapılan evden 2 kilo esrar çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Baskın yapılan evden 2 kilo esrar çıktı

41 dakika önce

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin bir eve yaptıkları operasyonda, 2 kilogram kubar esrar, tabanca, ruhsatsız av tüfekleri ele geçirdi.

Baskın yapılan evden 2 kilo esrar çıktı, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin bir eve yaptıkları operasyonda, 2 kilogram kubar esrar, tabanca, ruhsatsız av tüfekleri ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, ihbar alan Manyas Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kayaca Mahallesi Dere Mevki'inde E.G.'ye ait iki katlı eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, evden 2 kilogram Kubar esrar, tabanca, 2 adet av tüfeği ve 1 adette muşta diye tabir edilen silah ele geçirildi.


Operasyon esnasında ev içerisinde bulunan C.İ., M.Ö. ve A.E. gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikata başlatıldı. - BALIKESİR

Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aranan zanlı, yakalanmamak için kadın kıyafetiyle evine girip çıkıyormuş
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Diyarbakır'da 2 terörist patlayıcılarla yakalandı Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 11:22:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baskın yapılan evden 2 kilo esrar çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]