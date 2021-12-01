Baskın yapılan evlerden cephaneliğe yetecek silah çıktı - Son Dakika

İscehisar ilçesinde aldığı bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri İscehisar ilçesinde 2 işyeri, 1 ev ile Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir eve baskın düzenledi.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Baskın yapılan adreslerde ve 2 araçta yapılan aramalarda ekipler 2 adet tütün doldurma makinesi, 9 bin 220 adet doldurulmuş makaron, 16 kilogram mükerrer bandrollü paketler halinde kıyılmış tütün, 2 adet pompalı tüfek, 14 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 130 adet tırıvırı diye tabir edilen av malzemesi ele geçirdi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonun ardından Halil A. (21) ile Mevlüt A. (24), isimli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan şüphelileri işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.