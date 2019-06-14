Son Dakika Haberleri: Baskına giden Ukrayna polisini şaşkına çeviren muhasebeci
Son Dakika Dünya Haber

Baskına giden Ukrayna polisini şaşkına çeviren muhasebeci

4 saat önce

Ukrayna'da mali şube polisleri, bir muhasebeciyi gözaltına almak için baskın yaptıkları evde, muhasebecinin bir çantayı balkondan aşağı attığını gördü.

Baskına giden Ukrayna polisini şaşkına çeviren muhasebeci, System.String[]
Ukrayna'da mali şube polisleri, bir muhasebeciyi gözaltına almak için baskın yaptıkları evde, muhasebecinin bir çantayı balkondan aşağı attığını gördü. Çantayı açan polisler şoke oldu, zira çantadan mühimmat çıktı.


 

Olay, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan Pecherskyi bölgesinde meydana geldi. 'Dolandırıcılık' şüphesiyle aranana bir muhasebecinin evine baskın yapan mali şube polisleri, muhasebecinin bir çantayı evinin balkonundan aşağıya attığını gördü. Bahçeye düşen çantayı kontrol eden polisler, çanta içerisinde 2 adet F1 ve 3 adet RGD-5 tipi el bombası, 4 fünye, 3 sis bombası, 6 adet şarjör ve 190 adet mermi bulunduğunu gördü.


 

Yetkililer, muhasebecinin, 'dolandırıcılık' suçuna ek olarak bir de 'yasadışı cephane ve silah bulundurmak' ile suçlandığını ve 7 yıla kadar hapis cezası alma ihtimali bulunduğunu bildirdi.


- Ukrayna
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:33 Kaynak: DHA
mühimmat, kiev, dolandırıcılık, ukrayna, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan tanker saldırılarıyla ilgili flaş açıklama: İran yaptı F-35 programıyla ilgili gizli belgeler basına sızdı! Türkiye risk altında 4 aylıkken anne-babası kaçırıldı, 40 yıl sonra dayısını buldu! "Melek yüzlü şeytan" cinayet mahalline geri döndü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:51:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baskına giden Ukrayna polisini şaşkına çeviren muhasebeci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]