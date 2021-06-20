BASKINDA EL KONULAN KUMAR PARASINI GERİ ALMAK İÇİN POLİSİN ELİNİ ISIRDI - Son Dakika

ADANA'da bir iş yerine kumar baskını yapan polisin el koyduğu 5 bin 200 TL'yi geri almak için komiserin elini ısıran S.Y. (30) ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Evde kumar oynayan 18 kişiye idari para cezası kesildi.

Olay, 18 Haziran saat 22.00 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde kumarhane açılışı yapıldığına dair ihbar alan polis, adrese baskın düzenledi. Ekipler iş yerinde yaptığı aramada, kumar parası olarak kullanıldığı tespit edilen 5 bin 200 TL ile çok sayıda kart destesi ve oyun takımına el koydu.

Ekiplerin kumar parasını muhafaza ettiği sırada kumarhane işletmecisi oldukları belirlenen 4 şüpheli arbede çıkardı. Arbede sırasında şüphelilerden S.Y., kumar parasını elinde tutan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nde görevli komiserin elini ısırdı. S.Y. kısa sürede polis tarafından engellendi. Olayla ilgili S.Y., K.Y. (36), F.D. (29) ve H.T. (38) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürüldü.

Polis ayrıca iş yerinde kumar oynadığını tespit ettiği 18 kişiye koronavirüs salgını tedbirlerini ihlalden ve Kabahatler Kanunu'ndan idari para cezası uyguladı.

4 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.