Keşan'da gümrük kaçağı ve sahte alkol imalat ve satışı hakkında çalışmalar yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde belirlenen bir eve baskın düzenledi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Baskında litrelerce etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

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