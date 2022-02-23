BASKINDAN KAÇIP ÇATIYA ÇIKAN KUMARBAZ: TELEFON ÇEKMEDİĞİ İÇİN ÇATIYA ÇIKTIM - Son Dakika
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BASKINDAN KAÇIP ÇATIYA ÇIKAN KUMARBAZ: TELEFON ÇEKMEDİĞİ İÇİN ÇATIYA ÇIKTIM

23.02.2022 09:29
BASKINDAN KAÇIP ÇATIYA ÇIKAN KUMARBAZ: TELEFON ÇEKMEDİĞİ İÇİN ÇATIYA ÇIKTIM

SANCAKTEPE'de kumarhaneye çevrilmiş teras kat dairesine baskın yapan polis, 42 kumarbazı suçüstü yakaladı.

SANCAKTEPE'de kumarhaneye çevrilmiş teras kat dairesine baskın yapan polis, 42 kumarbazı suçüstü yakaladı. Baskın sırasında çatıya çıkarak "Ben kumar oynamıyordum. Telefon çekmediği için çatıya çıktım." diyen bir kumarbaz ise polisi kandıramadı. O anlar polis kamerası tarafından kayıt altına alındı. Kumarbazlara toplam 76 bin 398 lira para cezası kesildi.

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından kumarhanelere yönelik operasyonda Sancaktepe'de bir teras kat dairesinin kumarhaneye çevrildiği tespit edildi. Sarıgazi Mahallesi, Ördek Sokakta bulunan adres bir süre ekipler tarafından takibe alındı. Polis ekipleri binaya akşam saatlerine doğru çok sayıda kişinin giriş yaptığını belirledi. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle saat 21.30 sıralarında daireye baskın yapıldı.

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri içeri girdiklerinde yaklaşık 50-60 metrekarelik dairenin onlarca insanla dolu olduğunu gördü. İçerde bulunanların para karşılığı tombala oynadıkları tespit edildi. İçerde kurulan bir büfeden kumarbazlara yemek ve içecek servisi yapıldığı görüldü.

KUMARBAZ ÇATIDA YAKALANDIPolisin baskını sırasında ilginç bir olay yaşandı. Teras katından kontrol için çatıya çıkan bir polis, elinde telefonla konuşan bir kişiyle karşılaştı. Kumarbaz "Ben kumar oynamıyordum. Telefon çekmediği için çatıya çıkmıştım." diyen kumarbaz da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin polisin içeri girmesiyle birlikte çatıya kaçtığı telefonla konuşuyormuş gibi yaparak damda ekiplerin gitmesini beklediği tespit edildi.

CEZA YAGDIYapılan baskında içerde bulunan 42 şüpheliye kabahatlar kanunun 34.maddesi gereği 76 bin 398 bin lira para cezası kesildi. İçerde bulunan tombala makinesi ve oyun pullarına polis tarafından el kondu. Kumarhaneyi işlettiği iddia edilen Pehlivan B.(51) hakkında adli işlem başlatıldı.

Görüntü dökümü: Kumarhane baskını sırasında polis kamerasına yansıyan görüntüler

Damdan polislerden kaçmaya çalışan kumarbazın yakalanma anları


BASKINDAN KAÇIP ÇATIYA ÇIKAN KUMARBAZ: TELEFON ÇEKMEDİĞİ İÇİN ÇATIYA ÇIKTIM
BASKINDAN KAÇIP ÇATIYA ÇIKAN KUMARBAZ: TELEFON ÇEKMEDİĞİ İÇİN ÇATIYA ÇIKTIM
BASKINDAN KAÇIP ÇATIYA ÇIKAN KUMARBAZ: TELEFON ÇEKMEDİĞİ İÇİN ÇATIYA ÇIKTIM
BASKINDAN KAÇIP ÇATIYA ÇIKAN KUMARBAZ: TELEFON ÇEKMEDİĞİ İÇİN ÇATIYA ÇIKTIM
BASKINDAN KAÇIP ÇATIYA ÇIKAN KUMARBAZ: TELEFON ÇEKMEDİĞİ İÇİN ÇATIYA ÇIKTIM
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BASKINDAN KAÇIP ÇATIYA ÇIKAN KUMARBAZ: TELEFON ÇEKMEDİĞİ İÇİN ÇATIYA ÇIKTIM - Son Dakika


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