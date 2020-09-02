Başkiskele sanayi köprülü kavşağı renklendirildi - Son Dakika

Başiskele ilçesinde bulunan sanayi köprülü kavşağında bitkilendirme ve yonga çalışması yapılıyor.

Kocaeli'nin birçok noktasında ulaşıma nefes aldıracak köprülü kavşaklar inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alanlarda çevre düzenlemesi yaparak hem yeşil alan hem de görsel zenginlik oluşturuyor. Başiskele ilçesi Kullar semtinde bulunan sanayi köprülü kavşağında da Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından çevre düzenleme çalışması yapılıyor. Çevre düzenlemesi kapsamında köprülü kavşak, rengarenk yongalar ile bezeniyor. Çevre düzenlemesinin sona yaklaşıldığı köprülü kavşaktaki çalışmalar 6 bin 22 metrekare alanda gerçekleştiriliyor. Çalışma dahilinde kavşağa canlılık katacak farklı renklerde yonga ve taş kullanılıyor. Yapılan çalışma ile kavşak ve çevresi estetik acıdan zenginleşiyor.

Yapılan çalışma kapsamında alanın yeşil bir çevreye sahip olabilmesi için çim ve bitkilendirme de gerçekleştiriliyor. Alana 82 adet akuba, 132 adet tenax, 85 adet Şimşir, 117 adet pitosporum, 69 adet taflan, 61 adet açelya, 16 adet ortanca ve 288 adet ateş dikeni dikildi. Ayrıca 52 metre tel çit imalatı ve alanın her zaman yeşil kalabilmesi için otomatik sulama sistemi kuruldu. - KOCAELİ