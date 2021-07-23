"BASKIYI SADECE MATBAADA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basin Bayrami sebebiyle bir mesaj yayimladi. Mesajinda özellikle yerel basinin günümüzde zor zaman geçirdiginin altini çizen Baskan Çerçioglu, Basin Meslek Ilkeleri'nden ayrilmayan; itibar suikastindan uzak, dogru ve gerçek haberin pesinden kosan basinin demokrasimizin ilerlemesinde önemli rol oynayacagina vurgu yapti.

Baskan Çerçioglu mesajinda sunlari kaydetti:

Basin, geçmisten bugüne demokrasilerde dördüncü güç olarak kamuoyu adina denetleme yetkisini kullanmaktadir. Basindan beklenen, kamuoyu adina sorular sormak ve dogrulari hiçbir baski altinda kalmadan aktarabilmektir. Böylelikle demokrasinin islerliginin devam edebilmesi teminat altina alinmis olur. Sansürün agir suç olarak kabul edildigi 24 Temmuz tarihi, bu sebeple Gazeteciler ve Basin Bayrami olarak kutlanmaktadir.

Basin Meslek Ilkeleri'nden ayrilmayan; itibar suikastindan uzak, dogru ve gerçek haberin pesinden kosan basinin demokrasimizin ilerlemesinde önemli bir rol oynayacagi açiktir. Ayrica basinin, özellikle de yerel basinin, birçok zorlukla bas etmekte oldugunu, ayakta kalmak için mücadele verdigini gözlemlemekteyiz. Demokrasilerin olmazsa olmazlarindan olan basinimizi güçlü tutmali ve kamuoyu adina denetleme yetkisini kullanmasina engel olmamaliyiz.

Baskinin sadece matbaada olmasi temennisiyle, Türkiye demokrasisinin çok daha iyi noktalara geldigi günlerde görevlerini hakkiyla yapmaya devam edecek olan tüm gazetecilerimizin ve basin camiamizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basin Bayramini en içten duygularimla kutluyorum.