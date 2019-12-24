Başkomiser Söğüt'ten sürücülere önemli uyarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkomiser Söğüt'ten sürücülere önemli uyarı - Son Dakika

Başkomiser Söğüt'ten sürücülere önemli uyarı

6 saat önce

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser İsa Söğüt, katıldığı Hakkari Valiliği FM radyosunda sürücülere önemli uyarılarda bulundu.

Başkomiser Söğüt'ten sürücülere önemli uyarı, System.String[]

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser İsa Söğüt, katıldığı Hakkari Valiliği FM radyosunda sürücülere önemli uyarılarda bulundu.


Başkomiser Söğüt, 2019 yılı Hakkari ili trafik değerlendirmesi yaparak yılbaşı tedbirleriyle alakalı özellikle Depin ve Merzan bölgeleri yoğunlukta olmak üzere il genelinde yılbaşı öncesi ve sonrası alkol denetimleri yapılacağını söyledi. Başkomiser Söğüt, "Sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına uyması, araç sürücülerine araçlarının hızlarının yol ve hava koşullarına göre ayarlaması yönünde gerekli uyarılar ve kış lastiği kullanımına tüm sürücülerin hassasiyetle dikkat etmeleri gerekir. Denetimlerimizin hız kesmeden devam edecektir" dedi. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:10 Kaynak: İHA
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