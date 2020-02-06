Başkomiserim yalanıyla, kadının 24 bin lirasını dolandırdı - Son Dakika

KONYA'da kendisini terörle mücadele başkomiseri olarak tanıtıp, kimlik bilgileriniz bir kuyumcu soygununda kullanıldığı yalanı ile Z.B.'nin (60) 24 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını dolandıran Ahmet Yıldık (25) memleketi Şanlıurfa'ya kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Yıldık, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Z.B.'yi cep telefonundan arayan şüpheli, kendisini Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde başkomiser olduğunu, kimlik bilgilerinin bir kuyumcu soygununda kullanıldığını, suçsuz olduğunuzu kanıtlamamız için elinizdeki para ve ziynet eşyalarının seri numaralarını almaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Z.B., eve gelen şüpheliye 24 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Z.B. polis merkezine giderek şikayette bulundu.

MEMLEKETİNE KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin parayı almaya gittiği kamyonun plakasını kısa sürede tespit etti. Kamyonun Selçuklu ilçesindeki bir sanayi sitesinde olduğunu belirleyen polis, şüpheli Ahmet Yıldık'ı memleketi Şanlıurfa'ya kaçmaya hazınlandığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan Yıldık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yıldık, dün çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.