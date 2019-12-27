Başkomutan tarihi Milli Parkı belgesel oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkomutan tarihi Milli Parkı belgesel oluyor - Son Dakika

Başkomutan tarihi Milli Parkı belgesel oluyor

6 saat önce

Kütahya'da, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin tarihi sürecini anlatan belgeselin hazırlanmasına ilişkin protokol törenle imzalandı.

Başkomutan tarihi Milli Parkı belgesel oluyor, System.String[]

Kütahya'da, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin tarihi sürecini anlatan belgeselin hazırlanmasına ilişkin protokol törenle imzalandı.


Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan törene; Kütahya Valisi Ömer Toraman, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın katıldı.


Başkomutan Tarihi Milli Parkı'nın kaynak değerlerinden olan anıt ve şehitliklerin tanınırlığını artırmak; 30 Ağustos'ta Kütahya'da kesin zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi'ni gelecek nesillerin hafızalarında canlı tutmak amacıyla hazırlanacak belgeselde Dumlupınar, Altıntaş ve Kocatepe bölümlerine yer verilecek. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray, Manuel Da Costa ile 1.5 yıllık ön protokol imzaladı
Fenerbahçe Ozan Tufan ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı Erdoğan Hereke'de CHP'ye yüklendi: CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir Mansur Yavaş'tan yerli otomobil paylaşımı: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız

Son Dakika Haberleri
23:21 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YERLİ OTOMOBİLİN TANITIMINDAN SONRA KOCAELİ'NDE KONUŞTU-3 - Son Dakika
23:21 Cezaevi firarisi Mengen'de yakalandı - Son Dakika
23:20 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YERLİ OTOMOBİLİN TANITIMINDAN SONRA KOCAELİ'NDE KONUŞTU-2 - Son Dakika
23:20 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (1) - Son Dakika
23:20 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu - Son Dakika
22:12 İstanbul'da park halindeki TIR çalındı - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 23:23:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkomutan tarihi Milli Parkı belgesel oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]