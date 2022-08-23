"İstiklal Bayrağı" Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

"İstiklal Bayrağı" Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı

23.08.2022 13:10
"İstiklal Bayrağı" Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'den alınan "İstiklal Bayrağı", 24 Ağustos'ta Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilecek Büyük Taarruz törenlerinde sergilenmek üzere Ankara'nın Polatlı ilçesinden yola çıktı.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'den alınan "İstiklal Bayrağı", 24 Ağustos'ta Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilecek Büyük Taarruz törenlerinde sergilenmek üzere Ankara'nın Polatlı ilçesinden yola çıktı.

Büyük Taarruz Bisiklet Grubu aracılığıyla taşınan "İstiklal Bayrağı", 1150 kilometrelik yolu kat edecek. Proje kapsamında Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Manisa'daki resmi törenlerde sergilenecek bayrak, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşu törenlerinin ardından Polatlı ilçesine geri getirilecek.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende etkinlik hakkında bilgi veren Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç, "Bu sene Büyük Taarruz'da kesintiye uğramadan 19 gün boyunca 1150 kilometre yaparak bu yolu kat edeceğiz. Atalarımız da geçmişte bu yolu 14 günde gitmişler, biz 19 günde bisikletle ancak gidebiliyoruz. Onlar yayan koşmuşlar, çarıklarla koşmuşlar. Bunları düşündüğümüzde tüylerimiz diken diken oluyor." dedi.

Koç, gittikleri her şehitlikten toprak aldıklarını söyledi.

Büyük Taarruz Bisiklet Turu sözcüsü Osman Kutlu ise 10 yıldır sürdürdükleri Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nu 100. yılda Sakarya Zaferi ile birleştirdiklerini belirterek, "Bugün aldığımız nefesi bize sağlayanlara, şehitlerimize şükranlarımızı, minnetlerimizi sunacağız." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Konya'da valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı Konya'da valizlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı Valizden 6 bin adet uyuşturucu hap çıktı Valizden 6 bin adet uyuşturucu hap çıktı
Kaynak: AA

Polatlı, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İstiklal Bayrağı' Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:38 Bakan Koca son durumu açıkladı! Türkiye'de maymun çiçeği vaka sayısı artıyor
12:30 İlyas Salman'ın hayatını kaybeden Civan Canova için yaptığı paylaşım tepki çekti
12:02 Bakan Nureddin Nebati'den çarpıcı sözler! Enflasyonda düşüş için tarih verdi
11:46 Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Civan Canova için düzenlenen törende Nursel Köse ve Nesrin Cavadzade gözyaşlarına hakim olamadı
11:42 Kepçeyi salıncak yapan işçilerin tehlikeli eğlencesi!
11:50 Sosyal konut projesinin detaylarını Bakan Murat Kurum anlattı: Asgari ücretliler ödeyebilecek
11:13 Seveni kadar sevmeyeni de çok! İşte zengin besin kaynağı yeşil mercimeğin faydaları...
11:13 Çöp evde bulunan şarkıcı Engür Kalender'in "Beni bu eve Gülben Ergen kilitledi" sözlerine yalanlama: Eminim doğrudur, anahtar cebimde!
11:03 Sağlık Bakanı Koca tarih verip uyardı: 65 yaş üstü hatırlatma dozlarını yaptırmalı
10:57 Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarına vize vermeyen AB ve ABD'yi eleştirdi: Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 13:10:35. #1.12#
SON DAKİKA: "İstiklal Bayrağı" Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement