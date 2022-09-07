Bisikletlilerin taşıdığı "İstiklal Bayrağı" Manisa'ya ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Bisikletlilerin taşıdığı "İstiklal Bayrağı" Manisa'ya ulaştı

07.09.2022 17:46
Bisikletlilerin taşıdığı "İstiklal Bayrağı" Manisa'ya ulaştı

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'den alınan "İstiklal Bayrağı", Manisa'nın Turgutlu ilçesine ulaştı.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'den alınan "İstiklal Bayrağı", Manisa'nın Turgutlu ilçesine ulaştı.

Büyük Taarruz Bisiklet Grubu aracılığıyla taşınan ve 1150 kilometrelik yolu katedecek olan "İstiklal Bayrağı", 9 Eylül'de İzmir'de gerçekleştirilecek tören öncesinde Turgutlu ilçesine getirildi.

Tur sözcüsü Osman Kutlu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllerden oluşan ekibin 22 Ağustos günü Anıtkabir'den yola çıktığını belirtti.

"İstiklal Bayrağı Projesi"ni Milli Mücadelenin 100. yıl dönümü dolayısıyla başlattıklarını hatırlatan Kutlu, "Anıtkabir'de dalgalanan bayrağı teslim aldık. Bu bayrağı İzmir'e kadar götüreceğiz." dedi.

Kutlu, içinde şehit kabirlerinden alınan toprakların bulunduğu ve üzerinde şehit bilgilerinin yazılı olduğu şişelerin de vatandaşlara dağıtıldığını kaydetti.

YORUMLAR
500
İstiklal Bayrağı Manisa'dan geçti İstiklal Bayrağı Manisa'dan geçti
Kaynak: AA

Anıtkabir, Turgutlu, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bisikletlilerin taşıdığı 'İstiklal Bayrağı' Manisa'ya ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:37 Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın
17:33 İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi
17:13 Fenerbahçeli Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e kiralandı
16:46 Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı
16:39 90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi
16:29 CHP'li Özgür Özel'den AK Parti'ye sert tepki: Şeker nerede?
16:17 Eski Yunan bakandan ülkesine Türkiye uyarısı: Erdoğan'ın sözleri dikkate alınmalı
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 17:47:30. #1.13#
SON DAKİKA: Bisikletlilerin taşıdığı "İstiklal Bayrağı" Manisa'ya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement