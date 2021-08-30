BAŞKON ve Mega Fuar iş birliğiyle "Uluslararası Ticaret, Kültür ve Turizm Festivali" düzenlenecek - Son Dakika

Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu (BAŞKON) ve Mega Fuar iş birliğiyle 2-5 Eylül arasında "Uluslararası Ticaret, Kültür ve Turizm Festivali" gerçekleştirilecek.

BAŞKON'dan yapılan açıklamaya göre "Dünyaya açılan kapınız" sloganıyla düzenlenecek festival, ANFA Altınpark Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Kovid-19 tedbirlerinin uygulanacağı festivalde ziyaretçiler farklı ülkelerin geleneksel ürünlerini satın alabilecek, bu ülkelere özgü lezzetler tadabilecek.

Yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı festivalde, 2 Eylül saat 14.00'te Ankara Kulübü Derneği Seğmenler Grubu, 3 Eylül saat 16.00'da Mustafa Özarslan sahneye çıkacak.

Tayland Dans Grubu gösterisi ve Türkiye Muay Thai Federasyonu sporcuları tarafından gerçekleştirilecek gösteri müsabakası ise 4 Eylül saat 15.00-16.30 arasında gerçekleştirilecek.

Ayrıca, 4-5 Eylül'de TRT ve Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları ile Yankı Sanat Akademisi grubu sahneye çıkacak. Etkinlikler, 10.00-19.00 arasında düzenlenecek.