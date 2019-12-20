Baskonia'da Velimir Perasovic dönemi sona erdi - Son Dakika
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Baskonia'da Velimir Perasovic dönemi sona erdi

6 saat önce

İspanyol ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz, Hırvat Başantrenör Velimir Perasovic ile yolları ayırdığını açıkladı.

Baskonia'da Velimir Perasovic dönemi sona erdi, System.String[]

İspanyol ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz, Hırvat Başantrenör Velimir Perasovic ile yolları ayırdığını açıkladı.

İspanyol temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz, Hırvat Başantrenör Velimir Perasovic'i gönderdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Perasovic'e katkılarından dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyeri için başarılar dilendi. Baskonia son olarak Euroleague'de sahasında Real Madrid'e 77-55 yenildi.

Baskonia ayrıca bu sezon THY Euroleague 15 maçta 6 galibiyet, 9 mağlubiyet, İspanya ACB Ligi'nde ise 13 müsabakada 7 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı.

54 yaşındaki Hırvat başantrenör, kariyerinde daha öncede CSF Sevilla, Cibona Zagreb, Anadolu Efes ve Valencia Basket'i çalıştırmıştı. Peresovic 2014 yılında Valencia ile Eurocup'ı da kazanmıştı.

Yaşanan bu ayrılığın ardından takımın başında bir dönem Eskişehir Basket'te de görev yapan Josep María Berrocal'ın yer alacağı ifade edildi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:45 Kaynak: İHA
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