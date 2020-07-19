Baskonia Vitoria-Gasteiz, Carrington'ı transfer etti

Almanya 'da ligi ikinci sırada tamamlayan Ludwigsburg takımında forma giyen Carrington, geçen sezon 21 maçta 17,2 sayı, 4 ribaunt ve 3,3 asist ortalamasıyla oynadı.

İspanyol temsilcisinden yapılan açıklamada, oyun kurucu ve şutör guard mevkilerinde oynayabilen 24 yaşındaki basketbolcuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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