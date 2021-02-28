Başkonsolos Japaridze Avrasya Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze Avrasya Üniversitesini ziyaret ederek Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız ile makamında görüştü. Japaridze ziyaretinde Türkiye ile Gürcistan'ın yakın ilişkiler içinde olduğuna vurgu yaparak bu ilişkileri eğitim alanında da en güçlü seviyeye taşımak için gerekli çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Başkonsolos Japaridze " Avrasya Üniversitesi bu bölgenin önemli bir eğitim kurumudur. Sayın Başkanı ziyaret ederek hem üniversite hakkında detaylı bilgi almak istedik hem de bundan sonra eğitim alanında yapabileceğimiz işbirliği konuları üzerine istişarede bulunduk" dedi.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız ise "Türkiye ile Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. Yılını kutluyoruz. İki ülke arasındaki stratejik ortaklık, dostluk ve iyi komşuluk üzerine kuruludur. Umarım bu güzel ilişkilerimiz her zaman derinleşerek eğitim alanında da devam eder. Sayın Başkonsolosumuzun üniversitemizde lisansüstü eğitim alması da söz konusu olmuştur. Bu durum Avrasya Üniversitesi için büyük onurdur. Tekrar dost ve aynı zamanda komşu ülkemizin Başkonsolosuna ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Yıldız ve Japaridze birbirlerine plaket takdim ettiler. - TRABZON