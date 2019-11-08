- Başkonsolos Karartı, Saldırıya Uğrayan Türk İşletmesinde İncelemelerde Bulundu- Başkonsolos...

- Başkonsolos Karartı, saldırıya uğrayan Türk işletmesinde incelemelerde bulundu

Başkonsolos Karartı: "Saldırının takipçisi olacağız"

Türk-Alman STK'lar ırkçılığa karşı birleşti

FRANKFURT - Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burar Karartı, ırkçı saldırıya maruz kalan Türk kökenli lokantayı ziyaret ederek mekan sahibi Murat Bayrak'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkonsolos Karartı, saldırının takipçisi olacağını söyledi.

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burar Karartı, ırkçı saldırıya maruz kalan Türk kökenli lokantayı ziyaret etti. Olay yerinde incelemelerde bulunan ve lokantanın sahibi Murat Bayrak'tan yaşanılan gelişmeler hakkında bilgi alan Başkonsolos Karartı, yaşanılan olayın kabul edilemeyeceğini belirterek son yıllarda artar Neo-Nazi olaylarındaki artışa dikkat çekti.

Başkonsolos Karartı, "Saldırının ilgili emniyet makamları tarafından ciddiyetle soruşturulması ve tekrarlanmaması için gerekli resmi girişimlerimizi yapacağız. Olayın faili restoran sahibi tarafından biliniyor. Geçmişte sözlü ve fiziksel saldırıların olduğunu bizimle paylaştı. Buradaki karakol ve emniyet güçlerini bilgilendirmesine rağmen belli ki bir yıldır devam eden bu süreç ciddi şekilde ele alınmadığı için saldırgan saldırılarını devam ettirdi. Bunun arkasında yabancı düşmanlığı ve ırkçılık motifi olup olmadığı üzerinde durulması gereken bir konu. Saldırıları gerçekleştiren sahsın psikolojik sorunları var denilse de saldırıya hedef olan Türk işletmesinin seçilmesi, bunun yanı sıra bu bölgedeki diğer yabancı kökenli işletmelerin seçilmesi akla bu saldırıların arkasında yabancı düşmanlığı ırkçılık motifi olduğunu da gösteriyor. Meselenin bu boyutunu da buradaki emniyet makamlarının dikkatine getirerek bu saldırıların üzerinde ciddiyetle durulmasını ve sorumlusunun adalet önüne çıkarılmasını talep edeceğiz" dedi.

"Failler bulunmalı ve adalet önünde hesap vermeli"

Başkonsolosluk olarak yapacakları girişimlerin yanında sivil toplum örgütlerinin yapacağı çalışmaların önemine değinen Karartı, "Bugün bizimle birlikte sivil toplum örgütlerimizde ziyarete gelerek saldırıya uğrayan vatandaşımıza destek verdiler. Hem sivil toplum örgütlerimizin hem de bizim yapacağımız girişimlerle bu saldırıların tekrarlanmaması için çalışacağız. 60 yılı aşkın bir zamandır Almanya'da camileri, dernekleri ve iş yerleriyle terör örgütlerinin hedefi olmalarının yanı sıra bu tür yabancı düşmanlığı ve ırkçılık motiflerle hareket eden aşırı sağcı Neo-Nazi grupların da hedefi haline geldi. Artık bu saldırıların son bulması, faillerle ilgili Alman makamlarının gerekli idari adli süreçleri yerine getirerek faillerin adalet önünde hesap vermeleri bizim için büyük önem taşıyor. Toplumumuzun beklentisi de budur. Hem Başkonsolosluk olarak hem de sivil toplum örgütleri olarak takipçisi olacağız" diye konuştu.

Saldırılar karşısında Türk-Alman STK'larından destek geldi

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarında Enkheim yerleşim yerinde faaliyet gösteren "Enkheimer Kebap evi" isimli Türk kökenli lokantaya yapılan saldırının ardından Türk ve Alman sivil toplum örgütleri ırkçılık karşısında ortak hareket ederek, saldırıya uğrayan Türk lokantasının sahibine destek verdi. Hessen Türk Toplumu Başkanı Atila Karabörklü, Enkheimer Kebap evini ziyaret ederek Murat Bayrak'a Türk toplumunun desteklerini sundu.

Saldırı karşısında bölgede yaşayan Almanların da olay karşısında Murat Bayrak'a verdikleri desteği olumlu bir gelişme olarak belirten Hessen Türk Toplumu Başkanı Atila Karabörklü, "Üzücü bir olay karşısında Alman dostlarımızın tepki göstermesi umut veren bir gelişme oldu. Almanya'da yaşayan Türk toplumu olarak Alman dostlarımızla sıcak ilişkilerimizi açık bir şekilde sürdürmemizin barış için ne kadar önemli olduğunu tekrar gördük. Çalışmalarımızı bu yönde hızlandırmamız gerekiyor. Bizde sivil toplum örgütleri olarak resmi makamlarla görüşmelerimizi yaparak olayın takip edilmesini doğru sonuçlandırılması için görüşlerimizi belirteceğiz. Irkçılığın ve yabancı düşmanlığının arttığı bir dönem yaşıyoruz. Kendi aramızdaki dayanışmayı toplum olarak mutlaka ortaya koymalıyız. Dayanışmayı daha da genişleterek Alman dostlarımızla beraber her türlü ayrımcılığa ve her türlü ırkçılığa karşı bir tutum ortaya koymalıyız" diyerek bütün sivil toplum örgütlerinin olaylar karşısında tepkilerini ortaya koymalarını istedi.