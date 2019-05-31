Son Dakika Haberleri: Başkonsolos Nevzat Arslan'dan Karlsruhe Gençlerbirliği'ne ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Başkonsolos Nevzat Arslan'dan Karlsruhe Gençlerbirliği'ne ziyaret

2 saat önce

Gençlerbirliği spor kulübü Başkanı Burhan Genç, 27 yıllık geçmişi olan kulübün yönetimi ve üyeleriyle tanışmak için ziyarete gelen tek Başkonsolos olduğunu ifade ederek, "Kapımız herkese açık.

Başkonsolos Nevzat Arslan'dan Karlsruhe Gençlerbirliği'ne ziyaret, System.String[]
Gençlerbirliği spor kulübü Başkanı Burhan Genç, 27 yıllık geçmişi olan kulübün yönetimi ve üyeleriyle tanışmak için ziyarete gelen tek Başkonsolos olduğunu ifade ederek, "Kapımız herkese açık. Gençlerbirliği sadece bir futbol takımı olarak değil, çok sayıda göçmenin yaşadığı Karlsruhe kentinde bir kulüp olarak uyum çalışmalarına önemli katkı sunmakta. Sporun farklı köken ve sosyal sınıftan gençlerin, insanların kaynaşmasındaki rolü herkes tarafından biliniyor ve takdir ediliyor. Ama çok ihtiyaç duyduğumuz desteğe gelince çok yalnız bırakıldığımızı görüyoruz. Başkonsolos Nevzat Arslan'ın spor kulübümüze ilgi gösterip, sorunlarını dinlemesi mutlaka spor alanında olanların dikkatini çekecektir" dedi.

Gençliğinde sınıfın futbol takımında forvet oyuncusu olarak top oynadığını daha sonra da futbolu seven biri olarak Türk takımlarımıza gereken desteği verdiklerini belirten Arslan, "Başkan Burhan Bey'in de belirttiği gibi, bir diplomat olarak sporun insanları kaynaştırma potansiyeli beni çok ilgilendiriyor. Karlsruhe'de göçmenlerin kurduğu ve amatör liglerde oynayan kulüpler var. Spor yoluyla kaynaşmayı, sizler gibi işin içinde olan uzmanlarla beraber çalışarak daha da geliştirilebileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Karlsruhe Başkonsolosu Nevzat Arslan'ın Karlsruhe Gençlerbirliği takımını ziyaret ederek, kulüp tesislerini gezdi. takımın lig maçını Karlsruhe Türk Kültür Merkezi Başkanı Necef Karaca, kulüp eskimeyen emektarı futbolcusu ve başkanlığı yapmış Murat Dede, Burhan Genç'le birlikte seyretti. Maç sonunda genç futbolcuları tek tek kutladı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:28 
Nevzat Arslan, Karlsruhe, Başkonsolos, Gençlerbirliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı NTV ekonomi müdürü, canlı yayında görevi bıraktığını duyurdu Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, belediyenin borç tablosunu ilçedeki bilbordlara astırdı AK Partili Ahmet Kurtuluş'a 5 yaşındaki oğlunun önünde 2 kurşun!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 13:37:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkonsolos Nevzat Arslan'dan Karlsruhe Gençlerbirliği'ne ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]