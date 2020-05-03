Başkonsoloslardan Kovid-19'a karşı ortak mücadele çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkonsoloslardan Kovid-19'a karşı ortak mücadele çağrısı - Son Dakika

Başkonsoloslardan Kovid-19'a karşı ortak mücadele çağrısı

6 saat önce

Yabancı ülkelerin İstanbul'daki başkonsolosları, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın davetiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Yabancı ülkelerin İstanbul'daki başkonsolosları, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın davetiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldız'ın çağrısı üzerine, ABD'den Çin'e, Brezilya'dan Danimarka'ya Türkiye ile iş birliği içerisindeki ülkelerin başkonsolosları salgınla ortak mücadeleye ilişkin video çekti.

Videoda, virüs tehdidine karşı her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirten başkonsoloslar, salgının birlik, beraberlik ve dayanışma ile ortadan kaldırılacağını ifade ederek, "Evde kal." çağrısında bulundu.

Belediye Başkanı Yıldız ise videoda, virüs salgınına karşı uluslararası iş birliğinin önemine değindi.

Yaklaşık 2 aydır Türkiye'de ve dünyada Kovid-19 salgınıyla ilgili küresel bir mücadele verildiğini dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu salgının ulusal düzeyde mücadelesi yapılırken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde mücadelenin elbette uluslararası iş birliğiyle birlikte yürütülebileceği konusunda dünya liderleriyle istişarelerde bulunuldu. Bu süreçte Türkiye bir kara gün dostu olduğunu bütün dünyaya gösterdi."

Videoda çağrıda bulunanlar arasında ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Brezilya'nın İstanbul Başkonsolosu Paulo Roberto França, Danimarka'nın İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot, Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu Ivana Zerec, İsrail'in İstanbul Konsolosluk Şefi Ehud Eitam, İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis, Malta'nın İstanbul Başkonsolosu Roberto Pace ve Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki yer aldı.

Başkonsoloslardan Kovid-19'a karşı ortak mücadele çağrısı

Haydar Ali Yıldız, İstanbul, Türkiye, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 05:52 Kaynak: AA


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