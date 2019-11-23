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Başkonuş ormanı'nda renk cümbüşü

6 saat önce

Başkonuş Ormanı'nda renk cümbüşüKahramanmaraş'taki Başkonuş Ormanı'nda sonbaharın gelişiyle birlikte ağaçlar farklı renklere büründü.

Başkonuş Ormanı'nda renk cümbüşü

Kahramanmaraş'taki Başkonuş Ormanı'nda sonbaharın gelişiyle birlikte ağaçlar farklı renklere büründü. Renk cümbüşünün yaşandığı orman, yağlı boya tablosunu andırıyor.

Merkez Onikişubat ilçesinin Yaylaüstü, Yenicekale, Topçalı, Saygılı ve Rahmacılar mahalleleri sınırlarında yer alan Başkonuş Ormanı'nda sonbaharla birlikte ağaçların yaprakları renk değiştirmeye başladı. Karaçam, köknar, sedir, meşe, kayın ve gürgen ağaçları, yeşilin yanı sıra, sarı ve kırmızının tonlarını almaya başladı. Endemik türlerin de olduğu yaklaşık 500 çeşit bitki türünü de bünyesinde barındıran 16 hektarlık Başkonuş Ormanı, havadan çekilen görüntüleriyle yağlı boya tablosunu anımsatıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-

Başkonuş ormanı'nda renk cümbüşü

Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:48 Kaynak: DHA
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