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Başköy'de Spor Festivali

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Başköy'de, '6. Başköy Spor Festivali' düzenlendi.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Başköy'de, '6. Başköy Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Festivali' düzenlendi.

Festivale, Başköy Muhtarı Cemalettin Çınar, Başköyspor Kulüp Başkanı ve ASKF Başkan Yardımcısı Celalettin Altay ile çok sayıda kişi katıldı. Muhtar, Kulüp ve köylü işbirliği ile yapılan Başköy Spor Festivali'nde, yöre sanatçısı Aşık Mustafa Yaman ekibi ile birlikte yer aldı. Nohutlu pilav ve ayran ikramında bulunarak, çeşitli sportif faaliyetlerde bulunuldu.

6 Futbol takımının yer aldığı turnuvada birbirinden çekişmeli mücadele sonucu Başkölona rakibi Bayer Yener Kuzen'i 5 - 4 yenerek şampiyon oldu. Turnuvada ikinci Bayer Yener Kuzen, üçüncü Diriliş Spor oldu.

Penaltı turnuvasında ise birinci Nurullah Aksoy, ikinci Hasan Hüseyin Erol, Üçüncü ise Saadettin Açıkgöz oldu.

Penaltı birincisine Kupasını Başköyspor Kulüp Başkanı Celalettin Altay verdi. Şampiyon olan takım Başkölona'ya kupasını eski kulüp başkanlarından Fikri Ersöz, ikinci Bayer Yener Kuzen'e Mali Müşavir Zeki Demiröz, üçüncü olan Diriliş Spor'a ise emekli öğretmenlerden Ali Özsarı kupasını takdim etti.

Uzun yıllar sonra ilk kez düzenlenen karakucak güreşlerde ise birinci Ali Sungur Özsarı, ikinci Eren Çetin, üçüncü Recep Eroğul oldu.

Mustafa Altınbay'ın hakemlik yaptığı güreşler köy halkı tarafından oldukça ilgi gördü. Ayrıca mini minikler kendi arasında, şöhretler kendi aralarında gösteri maçı yaptılar. - KÜTAHYA
Tavşanlı, Kütahya, Başköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:23 Kaynak: İHA
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