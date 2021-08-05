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Başköy imar planına onay - Son Dakika

Başköy imar planına onay

05.08.2021 11:29
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Nilüfer Belediye Meclisi'nde Başköy imar planı görüşülerek kabul edildi.

Nilüfer Belediye Meclisi'nde Başköy imar planı görüşülerek kabul edildi. 50 hektarlık alanı kapsayan planla bölgede daha sağlıklı bir yapılaşma alanı oluşturulması hedefleniyor.

Nilüfer Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısını Belediye Başkanı Turgay Erdem Başkanlığı'nda Barış Meclisi'nde yaptı. Gündemdeki konulara geçilmeden önce konuşma yapan Turgay Erdem, Türkiye'de son dönemde yaşanan felaketlerle ilgili üzüntüsünü dile getirerek yaraların bir an önce sarılması temennisini dile getirdi. "İçimiz kan ağlıyor" diyerek duygularını ifade eden Başkan Erdem, "Çok büyük ormanlık alanları kaybettik. Can kayıplarımız oldu, hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Sadece insanlar değil çok sayıda hayvan da bu felakette hayatını kaybetti. Çok üzücü bir durumla karşı karşıyayız dileriz yaralar kısa sürede sarılır. Biz de Nilüfer Belediyesi olarak felaket bölgelerine elimizden geldiğince yardım gönderdik, göndermeye de devam edeceğiz" dedi.

Selden zarar gören Artvin- Arhavi ilçesine ayni ve nakdi yardım yapılmasının da karara bağlandığı Nilüfer Belediye Meclisi'nde, Başköy uygulama imar planı gündeme geldi ve planın detayları ile ilgili sunum yapıldı. 50 hektarlık alanı kapsayan planda eğitim sağlık, ibadet, kültürel tesis, belediye hizmet alanı gibi alanlara yer verildi. Bölgenin köy yerleşim alanında, planlı bir şekilde daha yaşanılabilir, seyrek yapılaşmanın olduğu bir yaşama alanı oluşturmak üzere hazırlanan plan Nilüfer Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi.

Nilüfer Belediye Meclisi, Covid-19'a yakalanarak hayatını yitiren Nilüfer Belediyesi zabıta personeli Halil İbrahim Burhan'ın adının yaşatılması için de bir karar aldı. Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey hizmet yerleşkesinde hayata geçirilecek zabıta karakoluna Halil İbrahim Burhan Çevre Karakolu adının verilmesi kararlaştırıldı.

Nilüfer Belediyesi'nin iki yeni kardeş şehri için de meclisten Başkan Erdem'e yetki verildi. Alınan kararla Bingöl Yayladere Belediyesi ve Bulgaristan Kubrat Belediyesi Nilüfer'in yeni kardeş şehirleri olacak. - BURSA

Başköy imar planına onay
Başköy imar planına onay

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başköy imar planına onay - Son Dakika


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