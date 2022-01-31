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Başlarına 10 Bin TL ödül konulan kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika

Başlarına 10 Bin TL ödül konulan kablo hırsızları yakalandı

31.01.2022 12:26
Başlarına 10 Bin TL ödül konulan kablo hırsızları yakalandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde inşaat halindeki 14 katlı apartmandan çalışan kablolar Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir hurdacıda yakalandı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde inşaat halindeki 14 katlı apartmandan çalışan kablolar Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir hurdacıda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Boğaziçi Mahallesinde inşaat halinde olan 14 katlı apartmandan 70 bin lira değerinde kablo çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Kooperatif olduğu öğrenilen binanın üyelerinden iş insanı Nasır Önder, hırsızların başına 10 bin lira para ödülü koyduğunu açıkladı. İnşaatın yakınında bulunan ve toplam 500 saati bulan güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları polis ekipleri tarafından incelenirken, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin Erzurum nüfusuna kayıtlı E.Y. (37), Osmaniye nüfusuna kayıtlı U.T. (20) ve Kars nüfusuna kayıtlı E.T. (30) olduğun belirlendi. Arhavi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların çaldıkları kabloları Ardeşen'de faaliyet gösteren bir hurdacıya satıldığını tespit etti. İfadesinin ardından hurdacı serbest bırakılırken, yakalanarak gözaltına alınan söz konusu 3 kişi Emniyetteki işlemlerin ardından Arhavi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Yapılan işlemler sonrası U.T ve E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eski polis görevlisi olduğu tespit edilen E.Y. tutuklanarak Arhavi Cezaevine teslim edildi. - ARTVİN

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Ardeşen, Artvin, İnşaat, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başlarına 10 Bin TL ödül konulan kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başlarına 10 Bin TL ödül konulan kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika
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