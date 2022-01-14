BAŞLARINA ÇUVAL GEÇİRİP HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

KİLİS'te, başına çuval geçirerek boş ekmek sandığı çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Doğan Güneş Paşa Mahallesi'nde bir bakkal dükkanının önündeki ekmek konulan boş sandık çalındı. Sabah geldiği işyerinde sandığı göremeyen esnaf, iş yerinin güvenlik kamerasını kontrol etti. İzlediği görüntülerde, 2 kişinin başlarına geçirdikleri çuval ile boş sandığı çaldığını fark eden bakkal sahibi, durumu polise bildirdi. İhbarla çalışma başlatan polis, çuval ile kendilerini kamufle eden şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.