"Başlat" komutuyla girdiği mekanları sterilize eden robot geliştirildi - Son Dakika

"Başlat" komutuyla girdiği mekanları sterilize eden robot geliştirildi

Konya'da bir firmanın ürettiği, "başlat" komutunu aldıktan sonra insana ihtiyaç duymadan, haritalandırdığı mekana girerek çalışan sterilizasyon robotu, görevini tamamladıktan sonra başladığı noktaya geri dönüyor.

Konya'da bir firmanın ürettiği, "başlat" komutunu aldıktan sonra insana ihtiyaç duymadan, haritalandırdığı mekana girerek çalışan sterilizasyon robotu, görevini tamamladıktan sonra başladığı noktaya geri dönüyor.

AkınRobotics Üretim Koordinatörü Süleyman Demir, AA muhabirine, üzerinde bulunan özel floresanların yaydığı 254 nanometre dalga boyu ultraviyole ışın ile ortamdaki virüs ve bakterileri temizleyen robotun, çalışırken insana ihtiyaç duymadığını belirtti.

Demir, tam otonom teknoloji ile donatılmış robotun, "sterilize et" komutunu aldıktan sonra önceden haritasını çıkardığı mekanda yalnız hareket ettiğini aktardı.

Süleyman Demir, çalışması sırasında mekanda insan veya hayvanların bulunmaması gereken robotun, ortamdaki eşyalara ve önüne aniden çıkan canlılara gelişmiş sensörleri ile çarpmadığını anlattı.

Demir, çalıştığı ortama planlama dışı giren canlı olduğunda güçlü ultraviyole ışınlarının zarar vermemesi için çalışmasını durduran robotun, 30 metrekare alanı 15 dakikada steril hale getirerek, şarj istasyonunun bulunduğu başlangıç noktasına geri döndüğünü söyledi.

Süleyman Demir, robotun fiziksel temizlikle kurtulmanın mümkün olmadığı virüs ve bakterileri mekanda hareket ederek 360 derece yaydığı ışın ile temizlediğini vurguladı.

Robotun, insanların yaptığı sterilizasyon işlemini, uzaktan verilen başlatma komutuyla yerine getiren otonom teknoloji ile geliştirildiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Yaptığı işlemin herhangi bir aşamasında insan gerekmediği için sıfır risk ile çalışıyor. Robot, insanın bulunmadığı bir ortamda önceden haritalanmış mekana giriş yapıyor ve tam otonom bir şekilde sterilizasyonu gerçekleştirerek şarj istasyonuna geri dönüyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bu robot sterilizasyon yaparken odada hiç kimsenin bulunmaması gerekiyor bunun sebebi de UVC dalga boyunun deride ve gözde uzun süreli maruz kalma durumunda zarar oluşturabilmesi. Robot, işlem yaptığı mekana dışarıdan birinin girmesi durumunda bunu algılayarak tüm floresanlarını kapatabiliyor."

"Halı, perde, yatak örtüsü bile steril"

Robotun gelişmiş haritalandırma yazılımı ile işlem yapacağı tüm alanın haritasını çıkarabildiğini anlatan Demir, sözlerine şöyle devam etti:

"Örneğin bir hastanede bu robotu kullanmak istediğinizde hastanenin tüm alanlarını tarayarak haritalandırıyoruz. Robotumuz hastanenin odalarını, koridorlarını ve giriş çıkışlarını öğrenmiş oluyor. Fiziksel temizliği yapılmış bir mekanda bakteri ve virüslerden tamamen kurtulamıyoruz. Bu aşamada robotumuz devreye girerek ortamdaki virüsü ve bakterileri temizleyip ortamı hazır hale getiriyor. Sadece ortam, tavan ya da duvar değil, halı, perde, yatak örtüsü ve benzeri tekstil ürünlerini de steril hale getirme özelliği var. Ayrıca hiçbir kalıntı bırakmıyor. Yani girdiği mekanda insan sağlığına en uygun temizliği en kısa sürede ve en az riskle tamamlıyor."

Demir ayrıca robotun hastane, alışveriş merkezi ve otel gibi büyük iç mekanların temizliğini yaparken dezenfektan maddesi gerektirmemesi nedeniyle sterilizasyon maliyetlerini düşüren bir teknoloji olduğunu belirtti.

Süleyman Demir, Konya, Robot, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji 'Başlat' komutuyla girdiği mekanları sterilize eden robot geliştirildi - Son Dakika

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