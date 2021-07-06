Üye Girişi
Başlattığı kampanya tüm mahalleyi sevindirdi! Fırıncıya kızdı, ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı - Son Dakika

Başlattığı kampanya tüm mahalleyi sevindirdi! Fırıncıya kızdı, ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı

06.07.2021 15:44

Adana'da kendisine bayat ekmek getiren fırıncıya kızarak sözleşmesini fesheden kadın bakkal, 1 lira 75 kuruş olan 200 gram ekmeği 1 lira 25 kuruşa sattı. Başlattığı kampanyayla bütün mahalleliyi sevindiren bakkal, ekmeği ucuza sattığı için tehdit bile aldığını belirtti. İndirimden en çok; ekmek alırken kalan 50 kuruşla çikolata alan çocuklar mutlu oldu.

Geçtiğimiz günlerde Adana'da 200 gram ekmek 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa satılmaya başlandı. Ancak Seyhan ilçesinde 10 yıldan bu yana bakkal dükkanı işleten Figen Akyol, anlaşmalı olduğu fırının, kendisine bayat ve tek çeşit ekmek getirmesine kızdı. Akyol, önce fırınla olan sözleşmesini feshetti, sonra da bir başka fırınla anlaşıp, ekmeğe yüzde 16.6'lık zam yapıldığı bir dönemde tam 50 kuruşluk bir indirime gitti.

GÜNLÜK EKMEK SATIŞI 40'TAN 200'E ÇIKTI

Ekmek almak için markete gelenler, önce vitrinde ekmek fiyatı için asılan afişteki rakamın yanlış yazıldığını sandı, ancak kasada ekmeğin 1 lira 75 kuruş yerine 1 lira 25 kuruştan satıldığını görünce şaşırdı. 200 gram ekmeği 50 kuruş daha ucuza satın alan vatandaşlar, markete akın etti. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir nüfusa hitap eden Akyol'un günlük satışları da 40 ekmekten 200'e ulaştı.

Fırıncıya kızdı, ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı! Başlattığı kampanya tüm mahalleyi sevindirdi

"ŞİMDİ İSTEDİĞİM SAATTE ÇEŞİT ÇEŞİT TAZE EKMEK GELİYOR"

Akyol, anlaşma yaptığı fırının, elinde kalan bayat ekmekleri kendisine getirdiğini öne sürerek, buna karşı çıktığını ama sonuç alamadığını anlattı. Akyol, "Akşam ekmeğini bana öğleden sonra saat 13.00'te getiriyor, akşama kadar o ekmek bayatlıyor. Getirdiği ekmek de elinde kalan bayat ekmekler. Buna karşı çıkıp itiraz ettim ama sonuç alamadığım gibi tek çeşit ürün getirmeye de devam etti. Artık dayanamadım, çünkü müşteri kaybetmeye başlamıştım. Ben de fırınla olan sözleşmemi feshettim, bir başka fırınla anlaştım. Şimdi istediğim saatte çeşit çeşit, sıcak ve taze ekmek geliyor" dedi.

Fırıncıya kızdı, ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı! Başlattığı kampanya tüm mahalleyi sevindirdi

"TEHDİT EDEN OLDU AMA BEN BİLDİĞİN YOLDAN ŞAŞMAM"

Akyol, "Etrafımızdaki insanlar kuru ekmek topluyorlar. Ekmek alamayacak durumda olan insanlar var. Ben de fırıncıya olan tepkimi dile getirirken, insanların bütçesine küçük de olsa bir katkı sunmak istedim. Ekmeğe zam yapıldığı bir dönemde, onlara 50 kuruş daha ucuza ekmek satıyorum. Bu durumdan rahatsız olup, beni tehdit ederek; 'Fiyatları normal seviyeye çek, o afişleri indir' diyen de oldu ama ben bildiğim yoldan şaşmam" diye konuştu.

Fırıncıya kızdı, ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı! Başlattığı kampanya tüm mahalleyi sevindirdi

"ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR ÇOK SEVİNİYOR"

Yaptığı indirimle birlikte ekmek satışlarının da arttığını dile getiren Akyol, "Ben, ekmekten kar etmiyorum. Ama yaşadığım olaya da bir tepki gösteriyorum. İnsanların yüzündeki mutluluğu görmek bana yetiyor. Özellikle ekmek almak için markete gelip, 1 lira 75 kuruş yerine 1 lira 25 kuruş ödeyen çocuklar çok seviniyor. Kalan paralarıyla çikolata ya da şekerleme alıyor, buradan evlerine mutlu gidiyorlar" dedi.

Başlattığı kampanya tüm mahalleyi sevindirdi! Fırıncıya kızdı, ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı
Başlattığı kampanya tüm mahalleyi sevindirdi! Fırıncıya kızdı, ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı
Başlattığı kampanya tüm mahalleyi sevindirdi! Fırıncıya kızdı, ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı
Başlattığı kampanya tüm mahalleyi sevindirdi! Fırıncıya kızdı, ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı

Seyhan, Adana, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başlattığı kampanya tüm mahalleyi sevindirdi! Fırıncıya kızdı, ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlilerin öğrencileri darp anları kameralara yansıdı! Görüntüleri ise silmeye çalıştılar 15:59 Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlilerin öğrencileri darp anları kameralara yansıdı! Görüntüleri ise silmeye çalıştılar Kendilerini 'Boğalar Çetesi' olarak tanıtan tefeci çetesine polis, 'Matador Operasyonu' gerçekleştirdi 15:57 Kendilerini 'Boğalar Çetesi' olarak tanıtan tefeci çetesine polis, 'Matador Operasyonu' gerçekleştirdi Mardin'de bin 500 kişinin istihdam edileceği yatırımın temeli atıldı 15:50 Mardin'de bin 500 kişinin istihdam edileceği yatırımın temeli atıldı
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim 15:39 Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim İsmail Balaban annesinin 15:08 İsmail Balaban annesinin "Yılan" dediği nişanlısı hakkında açıklama yaptı: Memlekete gidince görüşeceğim Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık 15:02 Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek
Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satıyor 14:34 Çocuğu olmayan kadın, orman kurmak için tavuklarını satıyor Son Dakika! Soylu, istifa iddiaları sonrası kendisine destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti 14:13 Son Dakika! Soylu, istifa iddiaları sonrası kendisine destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti

Son Dakika Haberleri
15:59 Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı
15:58 Boğaziçi Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlilerin öğrencileri darp anları kameralara yansıdı! Görüntüleri ise silmeye çalıştılar
15:50 Yeni sözleşme imzalamasına karşın zam bekleyen Marcao, bu talebi reddedilince ayrılmak istedi
15:49 Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi
15:38 Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim
15:32 Caner Erkin: Vitor Pereira hocama laf edenin karşısına ilk ben çıkacağım
15:09 Kudüs'ün işgal altındaki bölümünde maç yapacak Barcelona'ya, Filistin tepki gösterdi
15:01 Galatasaray, Keçiörengücü'nün yıldızı Barış Alper Yılmaz ile anlaşmaya vardı
14:21 Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay
14:12 Son Dakika! Soylu, istifa iddiaları sonrası kendisine destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti
F.Bahçe ve G.Saray, İrfan Can'da olduğu gibi Boupendza için de birbirine girdi F.Bahçe ve G.Saray, İrfan Can'da olduğu gibi Boupendza için de birbirine girdi         
16:07
Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı         
15:59
Yeni sözleşme imzalamasına karşın zam bekleyen Marcao, bu talebi reddedilince ayrılmak istedi Yeni sözleşme imzalamasına karşın zam bekleyen Marcao, bu talebi reddedilince ayrılmak istedi         
15:50
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi         
15:49
Elmalı'daki istismar mağduru çocuklarla ilgili yeni gelişme yaşandı! Sporla iyileşecekler Elmalı'daki istismar mağduru çocuklarla ilgili yeni gelişme yaşandı! Sporla iyileşecekler         
15:34
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Galatasaray, Keçiörengücü'nün yıldızı Barış Alper Yılmaz ile anlaşmaya vardı Galatasaray, Keçiörengücü'nün yıldızı Barış Alper Yılmaz ile anlaşmaya vardı         
15:01
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Eşini, rezidansta bıçakla öldüren kadın tişörtlü mesaj verdi: Hayatımı sadece ben değiştirebilirim Eşini, rezidansta bıçakla öldüren kadın tişörtlü mesaj verdi: Hayatımı sadece ben değiştirebilirim         
13:59
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden sapık mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden sapık mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü         
13:13
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi         
11:46
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü         
10:22
Aşı olmayanlara uygulanacak yaptırımlar konuşuluyor: Konsere, sinemaya, maça gidemeyecekler Aşı olmayanlara uygulanacak yaptırımlar konuşuluyor: Konsere, sinemaya, maça gidemeyecekler         
10:13
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 16:11:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başlattığı kampanya tüm mahalleyi sevindirdi! Fırıncıya kızdı, ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement