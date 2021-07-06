Başlattığı kampanya tüm mahalleyi sevindirdi! Fırıncıya kızdı, ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı

Geçtiğimiz günlerde Adana'da 200 gram ekmek 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa satılmaya başlandı. Ancak Seyhan ilçesinde 10 yıldan bu yana bakkal dükkanı işleten Figen Akyol, anlaşmalı olduğu fırının, kendisine bayat ve tek çeşit ekmek getirmesine kızdı. Akyol, önce fırınla olan sözleşmesini feshetti, sonra da bir başka fırınla anlaşıp, ekmeğe yüzde 16.6'lık zam yapıldığı bir dönemde tam 50 kuruşluk bir indirime gitti.

GÜNLÜK EKMEK SATIŞI 40'TAN 200'E ÇIKTI

Ekmek almak için markete gelenler, önce vitrinde ekmek fiyatı için asılan afişteki rakamın yanlış yazıldığını sandı, ancak kasada ekmeğin 1 lira 75 kuruş yerine 1 lira 25 kuruştan satıldığını görünce şaşırdı. 200 gram ekmeği 50 kuruş daha ucuza satın alan vatandaşlar, markete akın etti. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir nüfusa hitap eden Akyol'un günlük satışları da 40 ekmekten 200'e ulaştı.

"ŞİMDİ İSTEDİĞİM SAATTE ÇEŞİT ÇEŞİT TAZE EKMEK GELİYOR"

Akyol, anlaşma yaptığı fırının, elinde kalan bayat ekmekleri kendisine getirdiğini öne sürerek, buna karşı çıktığını ama sonuç alamadığını anlattı. Akyol, "Akşam ekmeğini bana öğleden sonra saat 13.00'te getiriyor, akşama kadar o ekmek bayatlıyor. Getirdiği ekmek de elinde kalan bayat ekmekler. Buna karşı çıkıp itiraz ettim ama sonuç alamadığım gibi tek çeşit ürün getirmeye de devam etti. Artık dayanamadım, çünkü müşteri kaybetmeye başlamıştım. Ben de fırınla olan sözleşmemi feshettim, bir başka fırınla anlaştım. Şimdi istediğim saatte çeşit çeşit, sıcak ve taze ekmek geliyor" dedi.

"TEHDİT EDEN OLDU AMA BEN BİLDİĞİN YOLDAN ŞAŞMAM"

Akyol, "Etrafımızdaki insanlar kuru ekmek topluyorlar. Ekmek alamayacak durumda olan insanlar var. Ben de fırıncıya olan tepkimi dile getirirken, insanların bütçesine küçük de olsa bir katkı sunmak istedim. Ekmeğe zam yapıldığı bir dönemde, onlara 50 kuruş daha ucuza ekmek satıyorum. Bu durumdan rahatsız olup, beni tehdit ederek; 'Fiyatları normal seviyeye çek, o afişleri indir' diyen de oldu ama ben bildiğim yoldan şaşmam" diye konuştu.

"ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR ÇOK SEVİNİYOR"

Yaptığı indirimle birlikte ekmek satışlarının da arttığını dile getiren Akyol, "Ben, ekmekten kar etmiyorum. Ama yaşadığım olaya da bir tepki gösteriyorum. İnsanların yüzündeki mutluluğu görmek bana yetiyor. Özellikle ekmek almak için markete gelip, 1 lira 75 kuruş yerine 1 lira 25 kuruş ödeyen çocuklar çok seviniyor. Kalan paralarıyla çikolata ya da şekerleme alıyor, buradan evlerine mutlu gidiyorlar" dedi.