Başlı'dan Ardahan Valisi Hüseyin Öner'e ziyaret - Son Dakika

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı, Ardahan Valisi Hüseyin Öner'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Başlı'yı makamında kabul eden Vali Öner, burada yaptığı konuşmada, geçen hafta çarşamba günü göreve başladığını ifade ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ardahanlılarla güzel çalışmalar yapmak istediklerini anlatan Öner, şöyle devam etti:

"Devletimiz bizi valilik gibi önemli bir görevle görevlendirdi. Bizler de bu görevimizin bilincinde çalışmak ve çaba sarf etmek istiyoruz, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çabamız Ardahan'ın ve Ardahanlıların çıkarı doğrultusunda olacak. Buradan ayrıldıktan sonra önemli olan hoş bir seda bırakmaktır."

Başlı da basın olarak Ardahan'da devlet ve milletin çıkarını gözetlediklerini belirterek, bölgenin çıkarı için yapılan her çalışmanın destekçisi olduklarını ifade etti.