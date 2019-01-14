Son Dakika Haberleri: Başlıca Beyin Damar Hastalıkları Nelerdir?

Başlıca Beyin Damar Hastalıkları Nelerdir?

1 saat önce

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Beyin damar hastalıkları hakkında konuşan Karadeli, şu noktalara değindi: "Beyin damar hastalıkları beyin kanamasına kadar giden geniş bir yelpazede incelenmektedir. Beyin damar hastalıklarının içerisinde en önemlisi oksijensiz kalan alanlardır. Beynin fonksiyonlarını yerine getirememesi durumunda ise, felç veya beyin kanaması şeklindeki hastalıklar baş gösterebilir."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:33 

TV, Hasan Huseyin, İstanbul, Sektörel, Ekonomi
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