Başlık Parası İçin Çaldık"
1 saat önce
Konya'da bir inşaattaki iskele demirlerini çalmaya çalışan şahıs, polisi görünce kaçtı.
Konya
'da bir inşaattaki iskele demirlerini çalmaya çalışan şahıs, polisi görünce kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu annesi, karısı ve arkadaşıyla birlikte yakalanan şahıs, "Başlık parası için çaldık" dedi. Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Selçuklu
ilçesi Sancak Mahallesi Büşra Sokak'ta bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir süre kamyonetle gezen ve bir inşaatın önünde durarak iskele demirlerini çalmaya çalışan 4 kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekiplerini gören şüpheliler kamyonetle kaçmaya başladı. Ekiplerin dur ihtarına uymayan şüphelilerin aracı Esenler
Mahallesi Ziyaret Sokak'ta sıkıştırılarak yakalandı. Durdurulan araçta bulunan Hazar G. (17), annesi Sümbül G. (35), dini nikahlı karısı Eşe Fatma B. (20) ve arkadaşı Mehmet Ç. gözaltına alındı. Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca cep telefonu kameralarına yansırken, şüpheliler Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden Hazar G'nin ilk ifadesinde "Eşe Fatma B.'yi kaçırarak evlendik. Başlık parasını toplamak için çaldık" dediği ileri sürüldü.
(İbrahim Yetkin/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:21 Kaynak: İHA
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