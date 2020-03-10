Basma düzenekli 5 kilogram EYP ele geçirildi - Son Dakika

Basma düzenekli 5 kilogram EYP ele geçirildi

BİTLİS - Bitlis'te jandarma ekiplerince yapılan operasyon kapsamında basma düzenekli 5 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; merkez ilçe kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarına ait araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine 8 Mart 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 9 Mart 2020 günü toprağa gömülü vaziyette 1 adet basma düzenekli amonyum nitrat ve motorin ile güçlendirilmiş 5 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.