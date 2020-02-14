"Basma frene" diyen fenomen konuştu - Son Dakika
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"Basma frene" diyen fenomen konuştu

6 saat önce

Artvin'de buzlanan caddelerde sürücülere "Basma frene" diyerek seslenen Adem Yılmaz, "Fenomen oldun dediler ama yine kahvaltıyı evde ben hazırlıyorum.

Artvin'de buzlanan caddelerde sürücülere "Basma frene" diyerek seslenen Adem Yılmaz, "Fenomen oldun dediler ama yine kahvaltıyı evde ben hazırlıyorum. Bu nasıl fenomenlik" dedi.


Artvin'de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollar adeta buz pistine döndü. Araçlar ise dik caddelerde kayarak birbirlerine çarptı. O anları iş yerinin camından seyreden Adem Yılmaz (54), maç anlatır gibi kayan araçları yorumladı. Artvin İl Özel İdaresi çalışanı Yılmaz, kar yağışı sırasında iş yerinin camından kayan araçları cep telefonu ile görüntüledi. Yılmaz'ın sürücülere komik bir şekilde seslenmesi sosyal medyada ilgi gördü. Maç anlatır gibi kazaları anlatan Adem Yılmaz, "O gün iş yerinde çalışırken dışarıda kar yağışı sırasında araçların kayma anlarını cep telefonuma kaydettim. O anın heyecanıyla basma frene dedim, olanlar oldu" şeklinde konuştu.


"Bu nasıl fenomenlik"


Video çekerken kendini kaptırdığını kaydeden Yılmaz, "Artvin şartlarında araba kullanmayı bilmeyen arkadaşlar var, viraja gelince frene basıp kayıyorlar. Bende heyecanla basmayın frene diye bağırıyorum, gaz verin diye sesleniyorum kendimi kaptırmışım. Her frene basan kaydı, başka bir araca vurarak durabildi. Normal vitesle gitseler bir sorun yaşanmayacaktı. O görüntüler sosyal medyaya kadar ulaşmış, birçok kanalda haber olmuş. Tanıdıklar arıyor, sen ünlü oldun, sesini duyduk tanıdık dediler. Telefonlarım susmuyor. Fenomen oldun dediler, sabah kalktık yine kahvaltıyı ben hazırladım. Yine işime devam ediyoruz. Bu nasıl fenomenlik" diye konuştu.


"Kar yağınca rampada, virajda frene basılmaz"


Sürücülere uyarılarda bulunan Yılmaz, 24 yıldır araç kullandığını kaydederek, "Karlı buzlu yollarda kullandık. Kamyonet kullandık, otomobil kullandık. Bu tecrübelerime dayanarak, Artvin'in özelikle yamaç bir yer olduğu için burada biraz daha dikkatli kullanmak lazım. Buradan bütün sürücülere sesleniyorum, kışın rampalarda, virajlı yerlerde frene basmayın. Kar lastiği olmadan, zincirsiz yola çıkmamak lazım. Ama mümkün oldukça toplu taşıma aracı kullanalım" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:37 Kaynak: İHA
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