Son Dakika Haberleri: Başmakçı'da Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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Başmakçı'da Değerlendirme Toplantısı yapıldı

2 saat önce

Başmakçı ilçesinde, ilçe kaymakamı Halil Yazıcı başkanlığında mahalle ve köy muhtarlarıyla birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Başmakçı'da Değerlendirme Toplantısı yapıldı, System.String[]
Başmakçı ilçesinde, ilçe kaymakamı Halil Yazıcı başkanlığında mahalle ve köy muhtarlarıyla birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Başmakçı Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya mahalle ve köy muhtarlarının yanı sıra kurum amirleri, resmi daire yetkilileri katıldı.
Başmakçı Kaymakamı Halil Yazıcı, yaptığı konuşmada, bütün muhtarların kendileriyle istişare içerisinde olması gerektiğini ifade ederek, "Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet edelim." dedi.
Toplantı daha sonra muhtarların, muhtarlık alanları içerisinde yaşanan sorunlarını dile getirmesiyle devam etti.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:01 Kaynak: AA
başmakçı, Güncel
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