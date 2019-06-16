Başmakçı'da Değerlendirme Toplantısı yapıldı
2 saat önce
Başmakçı ilçesinde, ilçe kaymakamı Halil Yazıcı başkanlığında mahalle ve köy muhtarlarıyla birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Başmakçı
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:01 Kaynak: AA
ilçesinde, ilçe kaymakamı Halil Yazıcı başkanlığında mahalle ve köy muhtarlarıyla birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Başmakçı Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya mahalle ve köy muhtarlarının yanı sıra kurum amirleri, resmi daire yetkilileri katıldı.
Başmakçı Kaymakamı Halil Yazıcı, yaptığı konuşmada, bütün muhtarların kendileriyle istişare içerisinde olması gerektiğini ifade ederek, "Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet edelim." dedi.
Toplantı daha sonra muhtarların, muhtarlık alanları içerisinde yaşanan sorunlarını dile getirmesiyle devam etti.
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