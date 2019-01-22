Başmakçı'da "Dögep" Toplantısı Yapıldı
30 dakika önce
Başmakçı'da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı Toplantısı (DÖGEP) gerçekleştirildi.
Başmakçı
'da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı Toplantısı (DÖGEP) gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlen toplantıda, Başmakçı'da görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine, temel dini bilgiler derslerinde yer alan ibadet konularının nasıl öğretilmesiyle ilgili bilgiler verildi.
Başmakçı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sami Zorbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, öğretmenlerin alan bilgilerini sürekli güncellemeleri gerektiğini söyledi.
Zorbaş, bütün öğretmenlerin eğitim teknolojilerinden faydalanmasının önemine dikkati çekerek, derslerde özgün ve uygun öğretim materyallerinin hazırlanması ve geliştirilmesinde kendilerini yenilemelerini istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:20 Kaynak: AA
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