Başmakçı'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor
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Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde sivrisinek ve karasinek ile mücadele devam ediyor.
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde sivrisinek ve karasinek ile mücadele devam ediyor. Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:39 Kaynak: İHA
Havaların ısınması ile artan sinek yoğunluğuna karşı Başmakçı Belediyesi ekipleri ilçede ağaçlık alanlarda, yeşil alanlarda ilaçlama çalışması yapıyorlar. Başmakçı Belediyesi Zabıta Müdürü Özcan Kurum, ilaçlama çalışmalarının aralıksız olarak sürecegini,çöp konteynırlarını da ilaçladıklarını belirtti. - AFYONKARAHİSAR
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