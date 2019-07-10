Son Dakika Haberleri: Başmakçı'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Başmakçı'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

4 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde sivrisinek ve karasinek ile mücadele devam ediyor.

Başmakçı'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor, System.String[]
Güncel
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde sivrisinek ve karasinek ile mücadele devam ediyor.

Havaların ısınması ile artan sinek yoğunluğuna karşı Başmakçı Belediyesi ekipleri ilçede ağaçlık alanlarda, yeşil alanlarda ilaçlama çalışması yapıyorlar. Başmakçı Belediyesi Zabıta Müdürü Özcan Kurum, ilaçlama çalışmalarının aralıksız olarak sürecegini,çöp konteynırlarını da ilaçladıklarını belirtti. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Ali Babacan'a çağrı! Türk yumurtası Afrika yolcusu Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 12:44:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başmakçı'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]