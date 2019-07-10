Başmakçı'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde sivrisinek ve karasinek ile mücadele devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde sivrisinek ve karasinek ile mücadele devam ediyor.



Havaların ısınması ile artan sinek yoğunluğuna karşı Başmakçı Belediyesi ekipleri ilçede ağaçlık alanlarda, yeşil alanlarda ilaçlama çalışması yapıyorlar. Başmakçı Belediyesi Zabıta Müdürü Özcan Kurum, ilaçlama çalışmalarının aralıksız olarak sürecegini,çöp konteynırlarını da ilaçladıklarını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Ali Babacan'a çağrı!

Türk yumurtası Afrika yolcusu

Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek istifa etti