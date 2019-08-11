Başmakçı'da orman yangını
50 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:39 Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Başmakçı
ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Yassıören
köyü Deliktaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Başmakçı, Isparta
ili ile Afyonkarahisar'ın Dinar
, Evciler
ve Dazkırı
ilçe orman işletme müdürlüklerine ait yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekipler, alevlere yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale ediyor.
Bölgeye çevre il ve ilçelerden dozer, kepçe, su tankerlerinin sevk edildiği öğrenildi.
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