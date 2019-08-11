Son Dakika Haberleri: Başmakçı'da orman yangını
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Başmakçı'da orman yangını

50 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Yassıören köyü Deliktaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Başmakçı, Isparta ili ile Afyonkarahisar'ın Dinar, Evciler ve Dazkırı ilçe orman işletme müdürlüklerine ait yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekipler, alevlere yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale ediyor.
Bölgeye çevre il ve ilçelerden dozer, kepçe, su tankerlerinin sevk edildiği öğrenildi.
Yassıören, Başmakçı, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:39 Kaynak: AA
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