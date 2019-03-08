Son Dakika Haberleri: Başmakçı'da Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi

Başmakçı'da Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi

49 dakika önce

Başmakçı ilçesinde ortaokullar arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Başmakçı'da Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi, System.String[]
Başmakçı ilçesinde ortaokullar arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Bilgi yarışmasında öğrencilere Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Genel Kültür'ü derslerinden 3 soru soruldu.

Başmakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen yarışmaya yedinci sınıf öğrencilerinden üçer öğrenci katıldı.

Yarışma Başmakçı İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Özdemir başkanlığında yapıldı.

Oldukça çekişmeli geçen yarışmaların ardından İmam Hatip Ortaokulu oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:09 Kaynak: AA

Başmakçı, Güncel
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