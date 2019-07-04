Başmakçı'da rahvan at yarışı hazırlıkları

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Üç yıl önce zenginler listesindeydi! Sabri Ülker'in torunu "fakirlik belgesi" aldı

Karısının amcası tarafından sokak ortasında öldürüldü

Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı

AK Parti Grup Başkanı'ndan "kabine revizyonu" ve "sistem tartışması" ile ilgili önemli açıklama