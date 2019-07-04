Son Dakika Haberleri: Başmakçı'da rahvan at yarışı hazırlıkları
Son Dakika Güncel Haber

Başmakçı'da rahvan at yarışı hazırlıkları

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesi, 28 Temmuz tarihinde düzenlenecek rahvan at yarışlarına hazırlanıyor.

Başmakçı'da rahvan at yarışı hazırlıkları, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesi, 28 Temmuz tarihinde düzenlenecek rahvan at yarışlarına hazırlanıyor.

Başamakçı Belediyesinin himayesinde düzenlenecek yarışmalar için ilçede hazırlıklar başlarken yarışların yapılacağı alanda saha düzenleme çalışmaları da hızla devam ediyor. Konu ile ilgili bilgiler veren Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü "Başmakçı ilçemizde 28 Temmuz 2019 Pazar Günü rahvan at yarışları düzenleyeceğiz atı ve at sporunu gençlere sevdirme aşılama adına bu yarışmaları düzenleme kararı aldık. İlçemize çevre il ve ilçelerden çok sayıda at ve yarış sever misafir gelecek. Başmakçı ilçemiz yumurta ve flamingo kuşları ile ünlü, buna atçılığı da ilave etmek istiyoruz. 28 Temmuz'da herkesi Başmakçı'ya rahvan at yarışlarına davet ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:33 Kaynak: İHA
Başmakçı, Afyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üç yıl önce zenginler listesindeydi! Sabri Ülker'in torunu "fakirlik belgesi" aldı Karısının amcası tarafından sokak ortasında öldürüldü Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı AK Parti Grup Başkanı'ndan "kabine revizyonu" ve "sistem tartışması" ile ilgili önemli açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 12:26:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başmakçı'da rahvan at yarışı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]