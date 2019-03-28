Başmakçı'da Sıfır Atık Dönemi

Başmakçı Kaymakamlığı tarafından ilçede çeşitli noktalara 225 adet geri dönüşüm kutusu koyuldu.

Başmakçı Kaymakamlığı tarafından ilçede çeşitli noktalara 225 adet geri dönüşüm kutusu koyuldu.



Konu hakkında açıklamada bulunan Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu ülke genelinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" için, "Sıfır atık projesi sadece bir çevre duyarlılığı çalışması değil, insanlığın geleceği adına bir sorumluluk hareketedir. Bize emanet edilen tabiatı gelecek nesillere layıkıyla devredebilmek boynumuzun borcudur.



Bu kapsamda sıfır atık projesinin amacı israfın önlenmesi, doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılması oluşan atık miktarının azaltılması atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüm sistemine sevk edilmesi noktasında mevcut sistemi daha düzenli ve uygulanabilir bir temele oturtmaktır." dedi.



İlçede proje çerçevesinde kaymakamlık tarafından çeşitli noktalara 225 adet geri dönüşüm toplama kutusu koyuldu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız

Yeni Zelanda'daki En Büyük Caminin İmamı, Katliamdan Mossad'ı Sorumlu Tuttu

24 Haziran'ı Bilen Şirketten Son Yerel Seçim Anketi Geldi! Ankara ve İstanbul'da Yarış Kafa Kafaya

Erdoğan Genç Kalma Sırrını Açıkladı: Sigara ve Alkol İçmem, Uykuma Dikkat Ederim