Başmakçı'da trafik denetlemeleri
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Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu Başmakçı, Dazkırı karayolunda Ramazan Bayramı için yapılan trafik denetimlerine katıldı.
Başmakçı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:39 Kaynak: AA
Kaymakamı Mehmet Soylu
Başmakçı, Dazkırı
karayolunda Ramazan Bayramı
için yapılan trafik denetimlerine katıldı.
Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte anayol güzergahlarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kaymakam Soylu, trafik denetimlerinde, Ramazan Bayramı tatiline giden sürücülere trafik kurallarına uyması gerektiğini belirterek, çocuklara ebeveynlerini denetlemeleri için sürücü seyahat karnesi vererek doldurmalarını istedi.
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