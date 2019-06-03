Son Dakika Haberleri: Başmakçı'da trafik denetlemeleri
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Başmakçı'da trafik denetlemeleri

58 saniye önce

Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu Başmakçı, Dazkırı karayolunda Ramazan Bayramı için yapılan trafik denetimlerine katıldı.

Başmakçı'da trafik denetlemeleri, System.String[]
Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu Başmakçı, Dazkırı karayolunda Ramazan Bayramı için yapılan trafik denetimlerine katıldı.

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte anayol güzergahlarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kaymakam Soylu, trafik denetimlerinde, Ramazan Bayramı tatiline giden sürücülere trafik kurallarına uyması gerektiğini belirterek, çocuklara ebeveynlerini denetlemeleri için sürücü seyahat karnesi vererek doldurmalarını istedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:39 Kaynak: AA
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