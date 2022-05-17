Başmakçı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Başmakçı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

17.05.2022 12:20
Başmakçı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındıDinar Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmaları kapsamında O.C'de uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmaları kapsamında O.C'de uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Zanlının adresinde yapılan aramada, 15 sentetik ecza maddeleri ele geçirildi.

Şüpheli, O.C. gözaltına alındı.

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Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başmakçı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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