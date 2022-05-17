Başmakçı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmaları kapsamında O.C'de uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Zanlının adresinde yapılan aramada, 15 sentetik ecza maddeleri ele geçirildi.
Şüpheli, O.C. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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